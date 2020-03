Coronavirus, Amaro Ramazzotti produce igienizzante per le mani: così converte la produzione

L'Amaro Ramazzotti è un prodotto storico, quello della "Milano da bere". E adesso arriva, in questo drammatico momento, a dare una mano concreta per affrontare l'emergenza Coronavirus, convertendo la sua produzione.

Adesso produce infatti igienizzante per mani che sono sempre più difficili da trovare. Dagli stabilimenti di Canelli (Asti) - dove viene prodotto lo storico liquore - arriva un aiuto per la produzione di soluzioni igienizzanti.

"In questi giorni ci siamo chiesti come dare una mano ed ecco la nostra risposta. Abbiamo imbottigliato dell’igienizzante mani nella nostra distilleria di Canelli" si legge sui social dell’azienda, che fa parte del gruppo Pernod Ricard.

Per il momento, il prodotto sarà donato alla Croce Rossa Italiana, alla Protezione Civile, ai vigili del fuoco e alla polizia municipale di Canelli. "Con la speranza di tornare presto a dire #BellaLaVita".