Coronavirus, la musica di Morricone che commuove: Roma deserta al tramonto e il tricolore che sventola

Il tweet è semplice, diretto, immediato. Senza troppi giri di parole: "Se non mi commuovete con questa...". Poi un hashtag: #morricone. E il video altro se commuove. Appare un chitarrista su un terrazzo di Roma che dà su una piazza Navona deserta, esegue una struggente versione di C'era una volta in America, al tramonto, accanto al tricolore. Il post è dell'attrice, scrittrice e regista Francesca d'Aloja. Francesca, classe 1963, già moglie di Marco Risi, ha iniziato giovanissima a teatro lavorando anche a fianco di Vittorio Gassman, si è poi dedicata al cinema, recitando in una ventina di film e in seguito alla regia e alla scrittura. Il suo post ha è stato retweettato centinaia di volte.