Non è la d'Urso, Matteo Salvini e Barbara d'Urso recitano in diretta l'Eterno riposo per i morti Coronavirus

L'Eterno riposo in diretta tv, di domenica sera, questa del 29 marzo 2020. Siamo a Live Non è la d'Urso su Canale 5 e Matteo Salvini e Barbara D'Urso lo recitano in diretta per i morti del Coronavirus. Ospite del programma in collegamento, il leader della Lega ha detto: "Mi tolgo dieci secondi per dedicare un pensiero ai diecimila italiani morti".

Matteo Salvini ha chiesto alla D'Urso un minuto di raccoglimento e la possibilità di recitare l'eterno riposo per le vittime del Coronavirus del Paese e Barbara d'Urso ha accettato e commentato: "se vuoi lo dico, lo posso recitare perché tanto tutte le sere io faccio il rosario. Non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo".