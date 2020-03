Che tempo che fa, Burioni: "Usciremo di casa non fra 10 giorni, poi fate come vi dico per non contagiarvi"

Il virologo Roberto Burioni a Che tempo che fa su Rai 2, ha parlato anche di come dovremo comportarci una volta usciti dall'emergenza Coronavirus.

L'esperto, da Fabio Fazio nella serata di oggi, domenica 29 marzo, ha detto che "stanno calando gli accessi al pronto soccorso. Ci stiamo avviando verso un giorno in cui usciremo di casa. Non tutti, non subito, non tra dieci giorni, ma usciremo. Quel giorno - ha spiegato Burioni - dovremo portare tutti una mascherina. E dobbiamo metterci nelle condizioni di fare dei test, non solo per dimostrare la presenza del virus, ma per capire quanti hanno contratto il virus."

Burioni ha detto anche ogni quanto dovrà essere cambiata per evitare il contagio.