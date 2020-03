Coronavirus, scuole chiuse: la riapertura può avvenire per fasce d'età, dai più grandi ai più piccoli

Una ipotesi sta prendendo piedi in merito alla data di riapertura delle scuole (LEGGI ANCHE QUI), una volta superata l'emergenza Coronavirus e comunque, a quanto pare, non prima del 5 maggio. E' quella che prevede di far tornare sui banchi gli studenti per fasce di età: per primi quelli della secondaria superiore, poi gli alunni delle medie; infine quelli del primo ciclo, così da salvaguardare maggiormente le fasce di popolazione più fragili e da evitare che circa dieci milioni di persone tra alunni, famiglie, docenti e personale Ata escano contemporaneamente di casa lo stesso giorno. In merito è intervenuto all'Ansa il virologo Fabrizio Pregliasco: "Opportuno sarebbe prevedere una tempistica differenziata per il ritorno alla vita sociale e l’uscita da casa".