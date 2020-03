Coronavirus, previsione da incubo per gli Usa: fino a 200 mila morti secondo il massimo esperto americano

La situazione dell'epidemia da Coronavirus negli Stati Uniti (LEGGI ANCHE QUI) sta peggiorando di giorno in giorno. Nelle ultime 48 ore le vittime di Covid-19 sono raddoppiate e arrivate a 2.000, mentre i contagi hanno toccato quota 120 mila. Stando a quanto ha previsto in una intervista alla Cnn l'epidemiologo Anthony Fauci, il maggiore esperto americano di malattie infettive, le cifre sono destinate a schizzare alle stelle: "Si temono milioni di casi e tra i 100 mila e i 200 mila morti. Siamo davanti a una situazione in continuo cambiamento, ma la previsione è comunque ragionevole".