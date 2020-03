Coronavirus, il virologo Burioni: "La curva dei contagi non esiste, i dati delle 18 non hanno molto senso"

Il virologo Roberto Burioni ha risposto su Twitter ad alcuni utenti che lo interrogavano sul perché la curva dei contagi da Coronavirus non diminuisce. La risposta dell'esperto è stata lapidaria sul social: "La curva non esiste perché i dati che ci leggono ogni giorno alle 18 non hanno molto senso. Una delle cose che dovremmo fare è per l'appunto metterci in condizioni di avere dei dati affidabili".

Per approfondire leggi anche: Stasera Burioni da Fabio Fazio

"Bisogna fare tamponi ogni settimana su un campione della popolazione per vedere l'andamento reale dell'epidemia. E ricercare gli anticorpi nella popolazione per capire quanti hanno effettivamente contratto la malattia in queste settimane", scrive ancora Burioni. In questo momento la situazione è "ancora talmente grave da rendere irrealistico qualunque progetto di riapertura a breve. Al momento bisogna stare tappati in casa, altrimenti si vanificano i sacrifici che abbiamo fatto fino ad ora, punto e basta".