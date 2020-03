Coronavirus, ancora 756 morti. 10.779 le vittime dall'inizio della pandemia. 3.906 in terapia intensiva

756 morti nel bollettino di domenica 29 marzo della Protezione Civile nazionale sull'epidemia da Coronavirus. E' stato Angelo Borrelli, capo del comparto, a dare lettura dell'ormai consueto bilancio giornaliero. Diventano quindi 10.779 i decessi dall'inizio dell'epidemia da Covid-19. I nuovi casi sono invece 3.815 e quindi gli attualmente positivi diventano 73.880 e i casi complessivi 97.689. I pazienti in terapia intensiva sono 3.906, soltanto 50 più di ieri, mentre 42.588 quelli in isolamento domiciliare e 27.386 gli ospedalizzati in altri reparti. Ufficializzato anche il numero delle guarigioni: l'incubo è finito per altre 646 persone che portano a 13.030 il numero complessivo dei cittadini che hanno superato la malattia e sono stati giudicati guariti dalle strutture sanitarie.

Guarda anche Morto un altro medico in Puglia