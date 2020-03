Coronavirus, Pupo canta su Instagram una canzone per la sua Russia: "Grazie degli aiuti, andrà tutto bene"

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, torna a cantare e, ai tempi di Coronavirus, lo fa da casa, postando un video su Instagram (LEGGI ANCHE QUI). L'ultima canzone che il cantautore toscano ha pubblicato è un ringraziamento alla Russia, a cui è legatissimo, per gli aiuti offerti all'Italia per fronteggiare l'emergenza sanitaria. In Russia Pupo è considerato una stella assoluta e i suoi concerti sono sempre seguitissimi. Nel video interpreta il brano "Est Tolko Mig" del celebre compositore russo Oleg Anofriyev, uno dei cavalli di battaglia dei suoi show a Mosca e dintorni. Il video si chiude con un commosso "andrà tutto bene, grazie per i vostri aiuti".

