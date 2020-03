Coronavirus, a Domenica in la confessione di Mara Venier: "Non riesco a dormire, è un incubo"

Solidarietà

Video Coronavirus, premier Albania invia medici e infermieri in Italia: non abbandoniamo amico in difficoltà

Coronavirus, trenta tra medici e infermieri sono arrivate domenica 29 marzo da Tirana. Ha commosso il discorso del premier dell'Albania, Edi Rama: "Non siamo privi di memoria: non possiamo non dimostrare all'Italia che l'Albania e gli albanesi non abbandonano mai un amico in difficoltà. Oggi siamo tutti italiani e l'Italia deve vincere e vincerà questa guerra anche per noi, per l'Europa e per il ...