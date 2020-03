Coronavirus, positivi tre dei turisti sbarcati da nave crociera e portati in hotel di Roma

Coronavirus, sono positivi dei tre turisti sbarcati la scorsa settimana da una nave da crociera attraccata a Savona. Si tratta di 229 persone di diversa nazionalità (in gran parte britannici ma anche australiani e neozelandesi) che sono stati portati, in parte, in un hotel della Capitale e che avrebbero dovuto fare ritorno a casa nel giro di qualche giorno.

A rendere le cose già difficili il fatto che, secondo quanto riportato da Il Messaggero che ricostruisce tutta la vicenda, le autorità sanitarie sarebbero state informate in ritardo. Quando la Asl è andata per effettuare tamponi, tre sono risultati positivi. Uno dei turisti, in particolare, è stato ricoverato a Tor Vergata.