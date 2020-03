Coronavirus in Spagna, dati ancora tragici: 838 morti in 24 ore. Quasi 80mila casi accertati

La Spagna conta 838 morti in 24 ore. E' stato Fernando Simón, direttore del Centro di coordinamento delle emergenze sanitarie del Ministero, a fare il punto della situazione sull'epidemia da Coronavirus questa mattina, domenica 29 marzo. I decessi complessivi sono già 6.528 e confermano il Paese al secondo posto nella drammatica graduatoria mondiale del numero delle vittime. I casi accertati salgono a 78.797, mentre i pazienti considerati guariti e dimessi sono 14.709. In terapia intensiva 4.907 persone. Simón ha sottolineato che “L'aumento di nuovi casi è in calo percentuale da alcuni giorni. Oggi è del 9%". Ma ha anche puntualizzato che il dato non è totalmente attendibile considerata la festività

