Coronavirus, a Madrid paragone con Spagnola del 1918. Anche allora all'inizio tutti risero poi 185mila morti

Le incredibili somiglianze tra il Coronavirus e la Spagnola. E' il contenuto di un interessante e inquietante articolo pubblicato da El Pais, uno dei più autorevoli quotidiani spagnoli che ha fatto un paragone tra l'epidemia da Covid19 e quella che tra il 1918 e il 1920 mise letteralmente in ginocchio il Paese. E la prima similitudine fa molto riflettere: allora come oggi, quando si diffuse la notizia di un possibile virus letale, la reazione iniziale fu quella di sorridere. Fu il quotidiano ABC a pubblicare un articolo in proposito il 22 maggio 1918, ma Madrid snobbò completamente l'allarme e organizzò le feste annuali di San Isidro, condizione ideale per un contagio di massa. La pandemia uccise nel mondo 50 milioni di persone e ne infettò 500 milioni. La spagnola fu chiamata così non perché originò in Spagna, ma perché quello iberico fu l'unico Paese che fornì dati ufficiali, visto che gli altri erano impegnati nella guerra e non volevano deprimere ulteriormente le popolazioni. Nella parte finale l'articolo ricorda le drammatiche statistiche di quella pandemia. Nel 1918 uccise 147.114 cittadini, l'anno successivo 21.245 e nel 1920 altri 17.825. Colpì in particolare i giovani in salute. Durante il ventesimo secolo la popolazione iberica è diminuita soltanto in due circostanze: nel 1918 calo netto di 83mila persone e nel 1939 di 50mila a causa della guerra civile. La spagnola uccise più dei colpi di arma da fuoco.