Coronavirus, l'Aifa dà l'ok a tre nuove sperimentazioni sul farmaco: gli anticorpi usati in laboratorio

Ci sono tre nuove sperimentazioni per cercare di individuare il farmaco (LEGGI ANCHE QUI) per il Coronavirus. A riferirlo è l'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco che ne ha autorizzato l'avvio. I tre studi si chiamano Sobi.IMMUNO-101, Sarilumab COVID-19 eRCT-TCZ-COVID-19. Il primo è uno studio per valutare l'efficacia e la sicurezza di somministrazioni endovenose di emapalumab e di anakinra a confronto con terapia standard, nel ridurre l'iperinfiammazione e il distress respiratorio in pazienti infetti da SARS-CoV-2. Il secondo valuterà, invece, l'efficacia e la sicurezza di somministrazioni endovenose di sarilumab, autorizzato in Italia per il trattamento dell'artrite reumatoide. Il terzo studio in cui, in pazienti con polmonite da Covid-19, viene confrontata la somministrazione del tocilizumab precoce e verso l'aggravamento.