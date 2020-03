Non è l'arena, Briatore ospite stasera 29 marzo: "Coronavirus, governo sapeva. Ma ha scritto 3 paginette"

Flavio Briatore è una delle personalità più critiche nella gestione dell'emergenza Coronavirus. Sarà ospite (in collegamento) di Non è l'arena di oggi, domenica 29 marzo, il programma di Massimo Giletti su La7. La partecipazione alla trasmissione è annunciata direttamente dall'imprenditore su Twitter con una anticipazione contro il governo. "Domani sera a Non è l'arena. Il governo sapeva: il 5 gennaio il ministro Speranza, che ci ha fatto perdere la speranza, sapeva del Corona e manda nota di 3 paginette parlando di sintomi - rimarca -. Non lo mandano neanche ai medici di base, non compriamo materiale sanitario fino al 21 febbraio", afferma nel tweet. Il resto stasera.

