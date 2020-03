L'atteso picco del Coronavirus in Italia deve ancora arrivare. Secondo Fabrizio Pregliasco, il virologo dell'Università di Milano, gli ultimi dati sono incoraggianti, come spiega in alcune dichiarazioni riportate oggi, 29 marzo, dal Corriere della Sera. Ma Pregliasco precisa che non siamo ancora nella fase calante del contagio. La spia per capire quando entreremo finalmente in questo ciclo è rappresentata dal valore numerico dei nuovi casi: deve calare e deve avvenire nei prossimi giorni. Il virologo nell'intervista spiega che le restrizioni sono servite per "flettere la curva". Con un esempio molto chiaro precisa che "abbiamo fatto diventare la montagna una collina, ora aspettiamo l'altopiano". Pregliasco spiega anche che siamo arrivati ad un andamento quasi piatto, ciò dati giornalieri simili, perché il momento peggiore è stato volutamente spostato in avanti per dare tempo ai servizi sanitari di organizzarsi. Senza misure restrittive il picco sarebbe stato esponenziale e verticale. Il calo è atteso per la fine della prossima settimana. Analisi condivisa da Walter Ricciardi, componente dell'esecutivo dell'Oms: "E' ragionevole che il trend si invertirà se le misure saranno rispettate".