Coronavirus, arriva #CiStoDentro : attività, libri e giochi per genitori e bambini che stanno a casa

Si chiama #CiStoDentro (LEGGI ANCHE QUI) ed è una iniziativa pensata per genitori e bambini che in queste settimane stanno rispettando le regole per il contenimento dell'emergenza Coronavirus, rimanendo a casa. Nella specifica sezione all'interno del sito del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ci sarà tutto il materiale consultabile dalle famiglie. "L’emergenza sanitaria che stiamo affrontando - ha spiegato la Ministra per le pari opportunità e famiglia, Elena Bonetti - ha richiesto a ciascuno di noi, grandi e piccoli, di riscoprirci e di riscoprire luoghi, relazioni e il nostro modo di viverli. Con questo progetto offriamo uno strumento in più in questi giorni in cui dobbiamo stare a casa. È l’occasione per sperimentare nuove idee, per scoprire nuove attività, libri e giochi. Un aiuto pensato per genitori e figli”.