Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication, di RCS MediaGroup e del Torino Football Club, in un videomessaggio sprona e motiva i venditori di pubblicità in questo momento di emergenza Coronavirus. "Tante aziende stanno vendendo di più rispetto a prima - dice -. Posso portare l'esempio di Conad che ha fatto registrare un 20% in più, ma sto sentendo tutti. Da Starace, Enel, personalmente ho ottenuto un milione e 250 mila. Per non parlare degli ascolti di La7 che stanno schizzando alle stelle. "Posso portare anche l'esempio del traffico internet di corriere.it, oppure della vendite delle copie, quest'anno pure i dividendi...", aggiunge. “Mi sento come se fossi nel 1996 quando ho lanciato la Cairo Pubblicità, allora eravamo pochissimi e scatenati più che mai – le sue parole -. Oggi mi sento come allora, sto sentendo tutti e tutti o quasi mi dicono di sì".

Al cdr del Corriere della Sera però, dice che va tutto male, commenta Dagospia che ha lanciato il video.