Coronavirus, abolito l'esame di Stato per i medici chirurghi: abilitazione per i laureati

Cambiano le regole in momento di crisi e di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo. Importanti modifiche sono state apportate, ad esempio, nelle modalità di accesso all'esercizio della professione di medico chirurgo. Il Ministero dell'Università ha infatti precisato in una circolare (LEGGI QUI), in attuazione della norma contenuta nel decreto legge del 17 marzo che ha abolito l’esame di Stato, che i laureati in Medicina in possesso giudizio di idoneità del tirocinio pratico valutativo sono da "ritenersi abilitati alla professione". Per quelli non ancora laureati, a breve arriverà un decreto che consentirà alle università con decreto rettorale di dare valore abilitante al titolo accademico dal momento dell'emanazione in poi.