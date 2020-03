Papa Francesco prega per la fine dell'epidemia, cosa si vede in cielo. I fedeli: "E' apparsa la Madonna" Video

Papa Francesco prega nella piazza vuota: "Signore non lasciarci". Ieri, venerdì 27 marzo sul sagrato della Basilica di San Pietro, Bergoglio ha pregato per la fine della pandemia dicendo, fra le altre cose, "da settimane sembra che sia scesa la sera". Fra i fedeli, da casa, nelle immagini dal televisore in streaming, dai telefonini dei pochi che riprendo il Papa, c'è chi nota una immagine suggestiva e potente: tra le nuvole, una luce, e c'è chi grida all'apparizione della Madonna. Di certo una suggestione con le immagini che fanno il giro del web. "La vedo solo io la Madonna in cielo?", c'è chi commenta sul social. "Sono credente e voglio crederci", dice un altro. "E' Gesù o la Madonna? Avete visto?".