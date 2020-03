Coronavirus, lirica in lutto per la morte di Roni, basso di fama mondiale, ha cantato con Pavarotti e Domingo

Il Coronavirus si è portato via anche Luigi Roni e ha fatto piombare nel lutto il mondo della lirica, che perde uno degli artisti più apprezzati al mondo. Roni aveva 78 anni ed era stato ricoverato da una settimana all'ospedale di Lucca, come scrive l'Ansa, dopo essere stato contagiato dal Covid-19. Il basso di fama mondiale, aveva cantato anche con Luciano Pavarotti e Placido Domingo era orginario di Calomini di Vergemoli, piccolo paese della Valle del Serchio, dove abitava e nel 2000 fondò Il Serchio delle Muse, un circolo aperto a tutti, con lo scopo preciso di organizzare concerti ed eventi operistici in Garfagnana. Roni vinse il concorso Adriano Belli a Spoleto a 22 anni e nel 1969 debuttò alla Scala di Milano, sotto la direzione di Claudio Abbado. In 40 anni ha cantato con tutti i maestri e registi più famosi. Ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo. La sua ultima esibizione al Metropolitan nel 2016. (Foto dal sito ufficiale de Il Serchio delle Muse)