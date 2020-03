Coronavirus in Spagna, dati drammatici: in un giorno 832 morti. Dall'inizio della pandemia 5.694 decessi

Coronavirus, drammatico report diramato in Spagna dal ministero della salute sabato 28 marzo. I morti in 24 ore sono stati 832, record di vittime in un giorno. Venerdì 27 i decessi erano stati 769. Complessivamente sono 5.694 i morti "ufficiali" dall'inizio dell'epidemia. I contagi complessivi, invece, sono 72.248. In terapia intensiva 4.575 pazienti, mentre 12.285 sono stati giudicati guariti. Questi i dati ufficiali, anche se ormai in Spagna è una certezza che i morti siano molti di più. Lo ha rivelato il quotidiano El Pais che ha svelato l'esistenza di un rapporto preparato dall'Istituto sanitario Carlos III secondo cui in alcune aree del Paese il tasso di mortalità complessiva è raddoppiato.