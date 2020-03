Coronavirus, arrivano i primi treni a Wuhan dopo due mesi

Buone notizie da Wuhan, la città cinese dalla quale si è propagata l'epidemia da Coronavirus (LEGGI QUI) che sta mettendo in ginocchio il mondo. Nella giornata di oggi, 28 marzo, infatti a Wuhan sono arrivati i primi treni passeggeri dopo un blocco al traffico ferroviario che durava ormai da circa un paio di mesi. Per il momento, è consentito solo il traffico in entrata: possono sì, quindi, arrivare viaggiatori ma non è ancora possibile lasciare la città abitata da circa 11 milioni di abitanti che, nel mese di gennaio, era stata isolata dal resto del mondo.