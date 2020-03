Coronavirus, allo studio il nuovo Totocalcio: si vince con il "7+7"

Il calcio italiano che si è fermato e che rischia in questo momento di perdere migliaia di società in difficoltà economica, cerca nuovi modi per finanziare i bilanci della Figc (GUARDA IL VIDEO), la Federcalcio. E così le ipotesi su cui si era cominciato a lavorare circa un anno fa potrebbero concretizzarsi in tempi relativamente bravi, quando le squadre torneranno in campo e l'emergenza Coronavirus sarà solo un ricordo. L'idea è quella di riproporre il Totocalcio, ma con alcune modifiche. Dai 13 risultati da centrare, ora si potrebbe passare alla formula 7+7, ossia sette risultati finali e altrettanti parziali a fine primo tempo da azzeccare. Il tutto, ovviamente, accompagnato a una modifica legislativa che consenta alla Federcalcio e allo sport nel suo insieme di tornare al centro della spartizione dei proventi della schedina per finanziarsi.