Coronavirus, Borrelli di nuovo operativo. Negativo al Covid-19, è rientrato al dipartimento protezione civile

Coronavirus, il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, è di nuovo operativo. Nella mattina di sabato 28 marzo è tornato al Dipartimento per coordinare il comitato direttamente in sede. Lo rende noto lo stesso Dipartimento dalla pagina Facebook istituzionale. "Come ogni giorno - si legge - si fa il punto della situazione e si raccolgono richieste dal territorio". Borrelli era stato costretto a casa per colpa della febbre. Era scattato l'allarme Covid-19 ma il doppio tampone cui era stato sottoposto ha dato esito negativo. Aveva comunque continuato a lavorare, da casa, sull'emergenza in atto in costante collegamento con il Comitato operativo e l'Unità di crisi.