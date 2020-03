Coronavirus in Spagna, dati shock: in alcune aree del Paese mortalità raddoppiata. Dati Covid sottostimati

In alcune aree della Spagna negli ultimi giorni il tasso di mortalità complessivo è raddoppiato. Lo rivela l'autorevole quotidiano El Pais citando un rapporto preparato dall'Istituto sanitario Carlos III, rapporto che i giornalisti hanno avuto modo di consultare. Stando al documento, i dati che ogni giorno vengono ufficializzati dal ministero della salute per l'emergenza Coronavirus, sarebbero evidentemente parziali e mostrerebbero soltanto una parte delle dimensioni dell'epidemia, considerato che prendono in esame solo i pazienti risultati positivi al Covid-19. Il rapporto, invece, si basa sui dati della rete di sorveglianza acquisiti dai registri civili. I decessi complessivi attuali sono stati confrontati con il dato medio di quelli che si sono verificato dal 2008. Secondo il servizio pubblicato da El Pais "la differenza tra mortalità reale e ufficiale è dovuta a diversi motivi, tra cui le carenze riscontrate dal sistema sanitario nell'affrontare l'epidemia: la diagnosi tardiva del virus in Spagna, la mancanza di test diagnostici e le diverse modalità di contabilizzazione del defunto".