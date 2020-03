Coronavirus, lo studio: a maggio possibili 150mila malati. Molto alto il rischio per il mondo economico

Stabilizzazione della diffusione del Coronavirus intorno alla metà di aprile oppure all'inizio di maggio e numero di malati compreso in una forbice che va tra i 120 e i 150mila casi. Oppure, nel caso più ottimistico, diffusione più lenta e stabilizzazione su cifre minori. Ad ipotizzare i due scenari è lo studio pubblicato da The European House e riportato dal Corriere della Sera che azzarda il possibile andamento dei contagi. The European House – Ambrosetti è un gruppo di consulenza formato circa 250 professionisti attivo dal 1965 considerato al top in Italia per competenza nella capacità di supportare le aziende nelle quattro dinamiche critiche dei processi: vedere, progettare, realizzare e valorizzare. Nel “Monitoraggio della pandemia Covid-19 nel mondo e in Italia e simulazione degli impatti sanitari ed economici”, studio pubblicato settimanalmente in epoca di Coronavirus, gli esperti hanno cercato di analizzare anche gli equilibri economici. Inizialmente la perdita di pil stimata per il nostro Paese era del 3,5%, percentuale rivista fino al 7,5%. La forchetta complessiva stimata attualmente va dal 3.5 all'11,5, in considerazione di un blocco pressoché totale per la maggior parte delle aziende. La produzione potrebbe tornare a regime solo intorno a fine anno. Tornando ai contagi, nella peggiore delle ipotesi previste, i non asintomatici alla fine di marzo potrebbero superare i 120mila e stabilizzarsi intorno ai 150mila a inizio maggio. Secondo la previsione più ottimistica, invece, la stabilizzazione potrebbe esserci già a metà aprile con 95mila contagi.