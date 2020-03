L'emergenza Coronavirus è tale anche in Africa, continente che fino a pochi giorni fa faceva registrare una casistica di contagi ben al di sotto della media. E' di venerdì 27 marzo, invece, una valutazione quanto mai preoccupata da parte di Matshidiso Rebecca Moeti, responsabile per l'Africa dell'Organizzazione mondiale della sanità, secondo la quale il Covid 19 è già arrivato in 39 Paesi, facendo registrare una media di 300 casi al giorno. I primi dati aggregati quantificano a oltre 3.200 le persone affette da Coronavirus.

In Sudafrica, dove già si, si registrano oltre mille contagiati, ci sono stati i primi due morti nella provincia di Western Cape, dove si trova Cape Town, ed è stato disposto un lockdown che durerà tre settimane. Il ministero della Salute ha fatto sapere che le due persone malate sono morte nella provincia di Western Cape, dove si trova Cape Town. Dopo che il blocco è entrato in vigore a mezzanotte di venerdì 27 marzo, la polizia ha dovuto inseguire molti senza tetto nelle città, che fuggivano in cerca di luoghi dove nascondersi. Nelle strade di sono anche sentiti spari. L'esercito affianca le forze dell'ordine nell'applicare le misure di contenimento del contagio, che includono anche la vendita di sigarette e alcol, le uscite con i cani. Il timore è che avvengano abusi da parte delle forze di sicurezza. In Rwanda, che ha imposto il lockdown nel fine settimana, la polizia ha negato di aver ucciso due persone a colpi d'arma da fuoco perché non avevano rispettato le restrizioni. Altri lockdown sono previsti nel continente. Ventiquattro dei 54 Paesi africani hanno chiuso totalmente i propri confini, secondo gli Africa Centers for Disease Control and Prevention.