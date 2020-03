Coronavirus, chiusure e divieti per almeno altre due settimane. Il governo lavora alla proroga

Per le misure anti Coronavirus stabilite dal governo e in scadenza al 3 aprile appare ormai certa una prima proroga di almeno due settimane. La notizia, già nell'aria da qualche giorno, viene confermata oggi da fonti romane e data per certa dal Corriere della Sera. Considerato il ritmo con cui si sta diffondendo il contagio è ormai scontato che le misure saranno confermate e il governo guidato da Giuseppe Conte sta lavorando al nuovo decreto che al massimo potrebbe introdurre piccole variazioni per alcune tipologie di aziende. Sempre secondo indiscrezioni appare scontato che le misure restrittive non cambieranno fino a quando non scenderà fino a uno il numero di persone che, in media, ogni individuo infetto può a sua volta contagiare.

