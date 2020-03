Coronavirus, bando per 500 infermieri volontari: come partecipare. Le domande entro le 20 di oggi 28 marzo

Coronavirus, servono infermieri nelle regioni più colpite dal Covid-19. E servono subito. Le domande devono arrivare entro poche ore, le 20 di oggi 28 marzo 2020. Una task force composta da 500 infermieri volontari. Verranno selezionati in base alle esperienze professionali "ritenute necessarie" tra le domande che arriveranno entro le ore 20 di oggi (qui il bando).

"Infermieri per Covid" saranno destinati dalla Protezione civile alle Regioni con maggiori difficoltà.

A questi infermieri, siano essi dipendenti del Ssn, di strutture private anche non accreditate con questo o liberi professionisti, verranno corrisposti 200 euro al giorno oltre allo stipendio o al guadagno già percepito e se non assicurati in modo specifico a questo ci penserà la Protezione civile che rimborserà loro anche le spese di viaggio.Basta l'assenso della struttura di provenienza

Per far parte della task force non serve l'autorizzazione del servizio sanitario regionale di appartenenza, ma per i dipendenti, con contratti di qualunque tipologia, l'assenso della struttura da cui dipendono.