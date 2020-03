Coronavirus, il sindaco consegna la fascia alla Madonna: denunciato

Le denunce alla Procura della Repubblica per aver violato il decreto governativo non risparmiano nessuno. E' toccato anche al sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, a due suoi assessori, a quattro parroci della città e a tre giornalisti che stavano seguendo l'evento e ora vanno incontro alla sanzione pecuniaria. Il motivo? Tutti insieme hanno preso parte a una celebrazione a porte chiuse nel santuario cittadino, quella della consegna della fascia tricolore alla santa protettrice, la Madonna dello Splendore. "Con grande stupore - ha raccontato il primo cittadino di Giulianova a Tgcom24 (LEGGI QUI). - I carabinieri hanno provato in un primo momento di interrompere la funzione, poi mi hanno atteso fuori dal santuario, ma io sono la massima autorità civile e il capo della protezione civile: non ho bisogno dell'autodichiarazione per girare".