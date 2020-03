Coronavirus, il triste primato dell'Italia : supera la Cina con oltre 86 mila casi

Una giornata pesantissima in fatto di morti quella di oggi, venerdì 27 marzo. Salgono complessivamente a 9.134 i decessi in Italia a causa del Coronavirus, con un aumento di 969 morti. Si tratta dell'incremento più alto di vittime dall’inizio dell’emergenza (50 sono morti relative a ieri e non conteggiate). Giovedì l’aumento era stato di 662. Il dato è stato reso noto dal commissario straordinario Domenico Arcuri durante la conferenza stampa della Protezione Civile. Il numero complessivo dei contagiati che comprese le vittime e i guariti, ha così raggiunto il numero di 86.498. L’Italia ha così un triste primato: supera la Cina, ferma a 81.897, secondo quanto riporta la Johns Hopkins University. L’incremento rispetto a giovedì è di 5959 casi positivi (ieri erano 6153 i nuovi contagiati). La curva dei contagi complessivi comunque cala, registrando un incremento del 7,39% e riprendendo la tendenza verso un appiattimento in atto dal 20 marzo.