Coronavirus, Dybala (Juventus): "Sto meglio, ma sintomi forti fino a 48 ore fa"

Paulo Dybala, campione della Juventus attualmente in quarantena dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus, sta meglio. A confermarlo è stato lo stesso attaccante argentino che ha parlato ai microfoni di JTv: “Adesso sto molto meglio, ma ho avuto dei sintomi forti a un paio di giorni fa”. Le condizioni fisiche della "Joya" sono in costante miglioramento dopo un periodo davvero complicato: "Adesso riesco a muovermi meglio, riesco a camminare e provare anche a fare qualche esercizio di allenamento per ritrovare la forma. Appena qualche giorno fa, ci avessi provato, avrei avvertito subito un po' di pesantezza. Dopo cinque minuti non riuscivo più a fare nulla, ma ora le cose vanno molto meglio. Anche Oriana (la fidanzata, ndr. LEGGI L'ARTICOLO) sta meglio”.