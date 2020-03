Coronavirus, Locatelli: "Contenimento incoraggiante dei contagi"

"Le misure di contenimento (GUARDA IL VIDEO) del Coronavirus sono in vigore fino al 3 aprile, nessuna proroga è stata ancora decisa". A precisarlo è stato il professore Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità. Locatelli che, però, illustrando l'analisi dell'andamento epidemiologico e gli aggiornamenti tecnico-scientifici relativi a Covid-19, ha chiarito: "Se fossimo chiamati a decidere in base ai dati oggi in possesso, credo che dovremmo inevitabilmente prolungare le misure adottate fino a questo momento. Non siamo in una fase marcatamente declinante - ha aggiunto -. Siamo in una fase di contenimento importante, incoraggiante".