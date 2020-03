Coronavirus, l'Oms: "In Africa drammatica diffusione dell'epidemia"

Un grido d'allarme quello che è stato lanciato dall'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità. Lo ha fatto per bocca di Rebecca Moeti, direttrice regionale dell'Oms per l'Africa (LEGGI L'ARTICOLO), che ha fatto il punto della situazione sulla diffusione del Coronavirus nel continente africano. "In Africa stiamo registrando in questi giorni una evoluzione dell'epidemia che è veramente drammatica, con un aumento geografico del numero dei Paesi e anche del numero dei contagiati". Stando agli ultimi dati ufficiali messi a disposizione, in Africa ci sono ad oggi ben "39 Paesi con circa 300 casi al giorno" ha aggiunto Moeti. La situazione, in questo caso, è poi resa ancor più complicata perché le misure di isolamento dei soggetti contagiati sono difficili da mettere in atto dove c'è una vita comunitaria molto forte come in Africa.