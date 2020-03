Coronavirus, Boris Johnson positivo: l'ultimo incontro con la Regina Elisabetta. Contagiato il ministro sanità

Dalla sfida spavalda al Coronavirus, ad accusare la sua avanzata è, purtroppo, un attimo. Succede in Gran Bretagna dove il Covid-19 è entrato a Corte e adesso anche nel governo.

Il principe Carlo ha annunciato di essere positivo al virus e si trova isolato nel castello di Balmoral in Scozia mentre arriva la notizia del contagio del premier Boris Johnson e anche del ministro della Sanità, Matt Hancock, che ha confermato in prima persona di essere a sua volta risultato positivo al test e di avere al momento "sintomi lievi". Hancock, una delle figure più in vista dell'esecutivo, è ora in auto-isolamento. Intanto, tornando a Johnson, la fidanzata e futura terza moglie del premier, la 32enne Carrie Symonds, incinta da qualche mese, si è temporaneamente trasferita. Secondo quanto si apprende dai tabloid inglesi che citano fonti ufficiali, la Regina Elisabetta, 94 anni il mese prossimo, non vede Johnson dall'11 marzo, più delle due settimane indicate approssimativamente dagli esperti come arco di tempo d'un potenziale contagio. Elisabetta si trova isolata, da una settimana, al castello di Windsor e gode di buona salute.

Federico Sciurpa

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri