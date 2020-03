Coronavirus, bagarre sui ventilatori che non arrivano e i governatori attaccano il commissario Arcuri

I ventilatori che ha ordinato la Consip (la centrale degli acquisti della pubblica amministrazione) non arrivano alle regioni e i governatori attaccano il commissario all'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, che ha ammesso in videoconferenza: "Le metà verrà consegnata a fine emergenza". Alcuni governatori delle regioni come Michele Emiliano della Puglia e l'assessore al bilancio della Lombardia Davide Caparini (come riporta Il Fatto Quotiano) hanno risposto che se non ci sarà la consegna presto delle attrezzature per combattere il Coronavirus, se le compreranno da soli sul mercato, senza aspettare la Consip. Alla video conferenza era presente anche la presidente della regione Umbria Donatella Tesei che ha incalzato il commissario Arcuri sulla questione tamponi, sul mancato arrivo di camici impermeabili, caschi e sulla mancata consegna delle mascherine total face. "In Umbria sono arrivate 164 tute per sanitari" ricorda Donatella Tesei, "e ne occorrerebbero 130 al giorno. Stiamo per entrare in crisi nella terapia intensiva. Abbiamo 13 posti".