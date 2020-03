Coronavirus, Gran Bretagna: il premier Boris Johnson positivo al tampone. "Sintomi lievi", è in isolamento

Coronavirus, Boris Johnson a Downing street applaude medici ed infermieri in prima linea

(Agenzia Vista) Londra, 27 marzo 2020 Coronavirus, Boris Johnson a Downing street applaude medici ed infermieri in prima linea Il primo ministro britannico Boris Johnson esce dalla residenza di Downing Street 10 per applausire i medici e gli infermieri impegnati in prima linea per la lotta contro il coronavirus. Fonte: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev