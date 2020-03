Coronavirus, l'esperto: "Due anni per avere il farmaco"

Per avere il farmaco contro il Coronavirus ci sarà da aspettare ancora molto tempo. Lo ha affermato con estrema chiarezza proprio in queste ore il direttore dell'Agenzia italiana del farmaco, il dottor Nicola Magrini, che in una intervista rilasciata a Leggo (LEGGI QUI) ha fugato ogni dubbio in merito. "Credo che ci vorranno almeno un paio di anni prima di poterlo avere a disposizione" ha dichiarato senza usare giri di parole. Perché possa iniziare la sperimentazione del monoclonale che è stato recentemente scoperto in Olanda sarà necessario almeno un anno circa, poi per avere i dati finali sulla validazione serviranno altri 12 mesi.