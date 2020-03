Coronavirus, anche in Italia l'app per l'autodiagnosi

Coronavirus, @AstoSamantha: isolamento? Organizziamoci lo spazio

Milano, 27 mar. (askanews) - Il consiglio dell'astronauta Esa Samantha Cristoforetti a chi è in isolamento domiciliare per arrestare il dilagare del contagio di Covid-19: organizziamoci gli spazi e immaginiamo di essere in una missione di lunga durata. Per dare una mano alle persone che in questo difficile periodo di emergenza sanitaria restano a casa per arrestare il dilagare del contagio, ...