Coronavirus nel mondo, superato il mezzo milione di casi. I morti sono oltre 24mila (27 marzo)

Oltre mezzo milione di tamponi positivi nel mondo, 24mila morti e 123mila guarigioni. E' il bilancio mondiale del Coronavirus alle ore 11 del 27 marzo stando ai dati pubblicati dal portale della Johns Hopkins University. I Paesi occidentali sono ormai il principale focolaio del Covid19, anche se casi si registrano praticamente in tutti gli stati della terra. Sono 176 quelli che hanno segnalato almeno un episodio di contagio. Gli Stati Uniti sono diventati la prima nazione al mondo per numero di positivi e oggi l'Italia supererà la Cina. Il triste e maledetto primato dei morti è del nostro Paese con oltre 8.200 vittime, ma in Spagna i decessi sono in deciso aumento, così come negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

I Paesi con più vittime: Italia 8.215, Spagna 4.365, Cina (solo provincia Hubei) 3.174, Iran 2.234, Francia 1.696, Stati Uniti 1.200, Regno Unito 578, Olanda 434, Germania 281, Belgio 220, Svizzera 194, Corea del Sud 139.

I Paesi con più contagi: Stati Uniti 85.991, Cina 81.828, Italia 80.589, Spagna 57.786, Germania 47.278, Francia 29.567, Iran 29.406, Regno Unito 11.813, Svizzera 11.811, Corea del Sud 9.332.

Guarda anche L'unico luogo immune dal contagio