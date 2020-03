L'emergenza Coronavirus avvicina Cina e Stati Uniti, i due grandi rivali nel mondo del terzo millennio, anche in considerazione del fatto che gli Usa sono da giovedì 26 marzo il Paese con il numero più alto di contagi. Secondo quanto riporta il New York Times, le almeno 81.321 persone positive pongono gli Usa il Paese davanti sia alla Cina che all'Italia.

A fare la prima mossa è stato il presidente cinese Xi Jinping, che ha chiamato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per dire che la cooperazione tra i loro Paesi è l'unica scelta corretta contro la diffusione del contagio da Covid 19. Xi ha detto che la Cina e gli Stati Uniti devono "unirsi per combattere" la pandemia e che la Cina "desidera continuare a condividere tutte le informazioni con gli Stati Uniti".

Il presidente Trump ha commentato la disponibilità cinese su Twitter: "Ho appena terminato un'ottima conversazione con il presidente Xi della Cina. Abbiamo discusso in dettaglio il Coronavirus che sta devastando gran parte del nostro pianeta. La Cina ne ha passate tante e ha sviluppato una forte conoscenza del virus. Stiamo lavorando a stretto contatto insieme. Grande rispetto!".