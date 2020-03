Coronavirus, un solo luogo sulla Terra si salva dal contagio da Covid-19: ecco il posto più sicuro del mondo

Pandemia, purtroppo. Ma c'è un luogo della Terra che si salva dal contagio da Covid-19. Un continente "immune" mentre tutti gli altri devono difendersi dal Coronavirus. E' l'Antartide, dove 28 nazioni hanno installato delle basi di ricerca scientifica.

In mezzo ai ghiacci ci vivono temporaneamente circa 4 mila persone tra tecnici, scienziati, militati e medici. Fra loro, nessun contagio. Il capo della spedizione italiana al Polo, Alberto Della Rovere, ha raccontato la sua esperienza al Washington Post. "In questo momento- ha spiegato Della Rovere-l’Antartide è il posto più sicuro del mondo. Non ci sono contatti esterni".

Ma ora, in Antartide sta arrivando l'inverno. Gli italiani della stazione Zucchelli stanno tornando in Italia. Lo scorso 22 marzo, si sono imbarcati su una nave che li porterà in Nuova Zelanda, dove sbarcheranno il 9 aprile. Per loro, non è prevista quarantena.