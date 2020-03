Coronavirus, è emergenza anche in Russia: il governo ordina la chiusura di tutti i bar e ristoranti

Si ferma anche la Russia per bloccare la minaccia Coronavirus. Il governo russo ha infatti ordinato la chiusura di tutti i bar e ristoranti nel Paese a partire da domani, 28 marzo 2020, per contenere la diffusione del Covid-19. Lo ha annunciato il Cremlino.

l presidente Vladimir Putin in un discorso alla nazione aveva spiegato che la Russia "è riuscita a contenere il Coronavirus fino a questo momento ma non è riuscita a bloccare completamente la minaccia". Per questo dal 28 marzo al 5 aprile è stata disposta una settimana di stop alle attività non essenziali. Oltre a questo Putin ha anche rinviato il voto nazionale sulla riforma costituzionale russa che potrebbe permettergli di rimanere in carica fino al 2036. Il voto era in programma per il 22 aprile.