Coronavirus, il numero dei contagi provincia per provincia. Il documento del ministero della Salute

Il punto provincia per provincia: la tabella può essere scaricata qui

Bergamo 7.458, Brescia 6.931, Milano 6.922. Sono le tre città con il maggior numero di casi accertati in Italia dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus. Si evince dalla Ripartizione dei contagiati per provincia, documento che viene pubblicato ogni pomeriggio dal Ministero della salute e permette di avere un quadro complessivo della situazione nel Paese. Detto dei tre principali centri di contagio in Lombardia, in Emilia Romagna (seconda regione più colpita del Paese) è Piacenza la provincia con il maggiore numero dei positivi: 2.213. In Veneto, invece, il drammatico primato spetta a Padova (1.777) e in Piemonte a Torino (3.108), mentre nelle Marche (altra regione duramente colpita) Pesaro ha registrato 1.474 casi. Poi 408 Aosta, 1.297 Trento, 460 Udine. A Roma, capitale del Paese, fino ad ora 1.567 analisi positive. In Toscana 764 a Firenze, in Umbria 600 a Perugia, in Abruzzo 445 a Pescara. Nelle regioni del sud 346 tamponi positivi a Catania, 387 a Bari, 123 a Reggio Calabria. In Sardegna 331 a Sassari.

Il punto provincia per provincia: la tabella può essere scaricata qui