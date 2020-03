Coronavirus: morti, contagi, ricoveri in terapia intensiva, guarigioni. La situazione regione per regione

Scarica la tabella dei dati regione per regione

In Lombardia 4.861 morti, 1.174 in Emilia Romagna, 449 in Piemonte, 310 nelle Marche. E così via, fino alla Basilicata che registra soltanto un decesso. E' un vero e proprio bollettino di guerra la tabella della Protezione Civile (26 marzo) che riassume la situazione del Coronavirus in Italia regione per regione. Complessivamente i tamponi effettuati sono stati 361.060 e di questi 80.539 sono risultati positivi. Il dato delle guarigioni supera 10mila, per l'esattezza 10.361. La maggior parte in Lombardia: 7.839, poi Emilia Romagna (792) e Veneto (508). E la Lombardia guida anche la drammatica graduatoria dei pazienti in terapia intensiva: 1.263 che si aggiungono ai 10.681 ricoverati con sintomi e 10.245 in isolamento domiciliare.

