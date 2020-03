Coronavirus, alto aumento dei contagi in Lombardia. Gallera: "Purtroppo crescita significativa"

La giornata di oggi, giovedì 26 marzo 2020, fa segnare un aumento di morti e contagi preoccupante in Lombardia.

Sono 34.889 le persone positive al Coronavirus in questa regione, la più colpita dal Covid-19, con un aumento di 2.543 casi in un giorno, mentre i decessi sono arrivati a 4.861, con un aumento di 387 vittime. I dati sono stati resi noti dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. Sono 27 i nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre sono 655 i nuovi accessi nei reparti normali. "Purtroppo sono dati che segnano una crescita anche significativa", ha commentato Gallera.

Il Comune di Milano intanto ferma le cremazioni per coloro che sono deceduti in città ma non sono residenti e questo a causa della saturazione dovuta all'emergenza Coronavirus dell'impianto di cremazione di Lambrate. La misura, come si legge in una determina pubblicata nell'albo pretorio del Comune, sarà in vigore dal 29 marzo.