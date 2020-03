Coronavirus, ecco il nuovo modulo di autodichiarazione. Scarica il modello per gli spostamenti

Coronavirus, Fontana: oggi 2.500 nuovi contagi in Lombardia

Milano, 26 mar. (askanews) - "Purtroppo oggi siamo sui 2500. I numeri non sono molto belli, il numero dei contagiati è aumentato un po' troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi. Speravamo che non si dovesse verificare alcun aumento di questo tipo, ora dovremo valutare e capire se si è trattato di un fatto eccezionale determinato da un qualche episodio particolare o se il trend in aumento ...