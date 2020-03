Coronavirus, "Non abbiamo soldi per mangiare" e la polizia arriva davanti alla banca Video

Scene di disperazione nei giorni dell'emergenza Coronavirus con le attività chiuse per arginare il contagio. Il video viene da Bari ed è stato pubblicato dal sito ilquotidianoitaliano.com .

E' il video della disperazione di una famiglia di piccoli commercianti baresi, messi in ginocchio dal covid-19 (non per motivi di salute) ma a causa di problemi finanziari per la chiusura della propria attività. La scena che mostriamo si svolge davanti a una banca, chiusa al pubblico. Il negozio - riporta la stessa fonte - è stato chiuso dall’11 marzo scorso e tutte le ordinazioni sono state disdette (clicca qui e guarda il video).