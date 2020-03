Coronavirus, situazione drammatica in Spagna: ancora 655 morti. Oltre 56mila contagi. Sanità in ginocchio

Diventa sempre più drammatica la situazione in Spagna a causa del Coronavirus. Il bollettino ufficiale ha annunciato ulteriori 655 morti portando il totale a 4.089. Dati immediatamente pubblicati sul portale della Johns Hopkins University che conferma come ormai il paese iberico sia secondo solo all'Italia nella drammatica graduatoria dei decessi. Il numero di contagi dall'inizio della pandemia sale a 56.188, quasi 10mila casi in più in un solo giorno. Sono 3.700 i pazienti in terapia intensiva, mentre 7mila le persone che hanno superato la malattia. A dura prova il comparto della sanità, con gli ospedali pieni, malati nelle barelle nei corridoi e in alcuni casi persino in terra.

Guarda anche Le speranze dell'Oms: segnali incoraggianti dall'Europa